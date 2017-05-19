Ситуация с затопленными шахтами критическая

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, уровень воды на шахтах в ОРДЛО почти достиг предельно допустимого.

Как сообщила пресс-служба МинВОТ, решение экологических проблем в Донбассе нуждается в тесном сотрудничестве с представителями международных организаций, осуществляющих оценку и мониторинг ситуации.

Кроме того, вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях необходимо ставить на переговорах в Минске — нужно уточнить список предприятий на неподконтрольных территориях, которые требуют особого внимания для предотвращения чрезвычайных ситуаций экологического и техногенного характера.

Ранее «Кочегарка» публиковала мнение эколога Алексея Василюка, который выделил четыре угрозы для экологии региона.

