Ситуация с затопленными шахтами критическая

Пятница, 19 мая, 2017
Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
По его словам, уровень воды на шахтах в ОРДЛО почти достиг предельно допустимого.
Как сообщила пресс-служба МинВОТ, решение экологических проблем в Донбассе нуждается в тесном сотрудничестве с представителями международных организаций, осуществляющих оценку и мониторинг ситуации.
Кроме того, вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях необходимо ставить на переговорах в Минске — нужно уточнить список предприятий на неподконтрольных территориях, которые требуют особого внимания для предотвращения чрезвычайных ситуаций экологического и техногенного характера.
Ранее «Кочегарка» публиковала мнение эколога Алексея Василюка, который выделил четыре угрозы для экологии региона.