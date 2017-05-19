Фронтовая Горловка: коксохим перешел на местное сырье

Об этом сообщили представители «ДНР» в ходе посещения горловского коксохимического завода «Истэк».

«С момента начала боевых действий предприятие не останавливалось и поддерживает оборудование в рабочем состоянии, обеспечивая жителей Горловки рабочими местами. Предприятие полностью переориентировалось на закупку местного сырья. Сейчас руководство прорабатывает рынки сбыта, как на территории «ДНР», так и в РФ», — говорится в сообщении.

Также обсуждались текущая ситуация на производстве, перспективы работы и планы на ближайшее время.