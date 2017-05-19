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Как переселенцы из Крыма и Донбасса могут получить биометрические паспорта

Пятница, 19 мая, 2017

Для получения биометрического паспорта граждане из Крыма и Донбасса должны иметь с собой справку ВПЛ.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что переселенцы из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса могут получить биометрические паспорта в пунктах предоставления административных услуг по месту жительства при наличии справки внутренне перемещенного лица.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечают, что для получения биометрического паспорта граждане из Крыма и Донбасса должны иметь с собой справку внутренне перемещенного лица.

«Нужно помнить, что безвизовый режим не дает права работать украинцам на территории ЕС. Можно находиться в странах ЕС не более 90 дней в течение 180 дней. Внутренне перемещенным лицам получить биометрические паспорта можно в пунктах предоставления административных услуг, при наличии справки ВПЛ», — отметила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

Также в сообщении отмечают, что граждане Украины должны детально изучить правила пользования безвизовым режимом, чтобы не допустить отказов во въезде в страны ЕС.

«Основные требования для граждан — это иметь с собой биометрический паспорт и иметь с собой документы, подтверждающие цель поездки и условия пребывания за границей. Очень важно, чтобы человек мог четко объяснить пограничникам цель своего визита», — отметили в пресс-службе.

112.ua



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