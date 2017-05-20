Фронтовая Горловка: ситуация остается напряженной

Пятница исключением не стала — бои под Горловкой продолжаются.

Местные жители сообщали о боевых действиях на севере с самого утра — на участке от Майорска до Гольмовского. Кроме того, периодически «шумело» сторона Верхнеторецкого.

Основные события развернулись традиционно вечером. Ближе к 19 час. снова начали стрелять на севере, а чуть позднее — на юго-западе. После 21 час. в районе Зайцево и Гольмовского стреляли из крупнокалиберного вооружения, гранатометов и минометов. Спустя полчаса горожане рассказали о возобновившихся боях в направлении Светлодарска. На протяжении вечера на юго-западе продолжали «работать» зенитные установки.

К полуночи интенсивность заметно спала, однако, в течение ночи жители близлежащих районов по прежнему периодически слышали перестрелки в стороне Зайцево.