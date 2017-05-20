Украина закрывается от угля и шоколада

В Министерства энергетики и угольной промышленности рассказали о нововведениях: в случае захода угольной продукции происхождением с ОРДЛО ее будут конфисковывать. Такие рекомендации даны в ГФС и энергетическую таможню.

Подобные действия направлены на недопущение на свой рынок угля с неподконтрольной части Донбасса, который попробуют продавать под видом российского.

«Теперь таможенники обязаны будут требовать сертификат на содержание серы на уголь поступающий из России. В «ЛДНР» уголь с серностью выше 1%, в РФ меньше процента», — пояснили в ведомстве.

В связи с этим, контролирующие органы могут взять пробу и исследовать топливо на содержание серы.

Кроме того, межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговой пошлины к любым российским продуктам с содержанием какао. После его опубликования в СМИ ставка составит 31,33% и будет действовать 5 лет.

Также в Министерстве экономического развития и торговли решили защитить отечественных производителей химпродукции и возобновили действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАСа) происхождением из Российской Федерации.