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Фронтовая Горловка: вечером в Гольмовском ранена женщина

Четверг, 25 мая, 2017

В течение дня местные жители сообщали о достаточно спокойной обстановке на окраинах города. О боевых действиях они рассказали уже вечером.

По их словам, стреляли на севере. Ближе к 21 час. в соцсетях появилась информация об обстреле района Гольмовского. По предварительным данным, в результате боевых действий была ранена 74-летняя мирная жительница. Кроме того, от минометного огня пострадали два жилых дома на ул.Палладина.

Как сообщили очевидцы, северные окраины периодически шумели до часа ночи.

Печальные новости поступали и из других населенных пунктов региона. Так, после 11 час. 24-го мая был открыт огонь в районе КПВВ «Марьинка». На некоторое время движение через контрольный пункт пришлось останавливать. Осколками были повреждены три автомобиля. К счастью, никто из людей не пострадал.

Подверглась обстрелу и сама Марьинка. По словам главы ДонОГА Павла Жебривского, в доме на ул.Шевченко полностью уничтожена крыша, а у другого дома на ул. Прокофьева разрушены стены.

В ГУ Нацполиции Донецкой области рассказали, что почти 150 учеников школы №2, которая находилась всего в 500-800 метрах от территории обстрела, на период минометной атаки пришлось эвакуировать в бомбоубежище.

Трудовские (Петровский район Донецка) также пострадал от боевых действий. Здесь ранены две женщины и мужчина.

Снова из РСЗО была обстреляна Авдеевка. Около 20 час., на ул.Чернышевского повреждены крыши, окна и фасады четырех частных домов.

Около половины нарушений режима прекращения огня происходило на мариупольском направлении.



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