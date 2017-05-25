«ДНР» вводит запрет на ввоз товаров из Украины

Запрет не распространяется на жителей отдельных районов Донецкой области (ОРДО), которые перевозят через линию разграничения товары для собственного использования. Список разрешенных для провоза товаров опубликован на сайте «Министерства доходов и сборов ДНР».

Согласно ему, ввозить на территорию ОРДО через КПВВ разрешается следующие наименования:

1) мясо свежее, охлажденное и замороженное, мясная продукция, не готовая к употреблению – 5 кг;

готовые продукты из мяса – 5 кг;

масло растительное – 5 л;

молоко – 3 л;

молочные продукты – 3 кг;

овощи – 50 кг;

фрукты – 50 кг;

прочие продукты питания, при условии суммарного веса товаров, с учетом вышеперечисленных – 50 кг;

2) иные товары, перевозимые гражданами для личного пользования:

предметы личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного лица на период поездки;

одежда, белье, обувь, исключительно для собственного пользования;

личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней;

индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;

одна фото-, кино-, видеокамера вместе с обоснованным количеством фото-, видео-, кинопленок и дополнительных принадлежностей;

один переносной проектор и аксессуары к нему вместе с обоснованным количеством диапозитивов и (или) кинопленок;

бинокль;

переносные музыкальные инструменты в количестве не более двух штук;

одно переносное звукозаписывающее или звуковоспроизводящее устройство (в том числе магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков и т.п.) с обоснованным количеством пленок, пластинок, дисков;

один переносной радиоприемник;

средства мобильной связи в количестве не более двух штук;

один переносной телевизор;

переносной персональные компьютеры в количестве не более двух штук и периферийное оборудование и принадлежности к ним;

флеш-карты в количестве не более трех штук;

одна переносная печатная машинка;

электронные книги в количестве не более двух штук;

индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля его состояния;

обыкновенные и (или) прогулочные детские коляски по количеству детей, пересекающих границу вместе с гражданином;

для граждан с инвалидностью — одна инвалидная коляска;

часы наручные в количестве не более двух штук;

500 мл туалетной воды и (или) 100 мл духов;

спортивное снаряжение — велосипед; удочка рыболовная; комплект альпинистского снаряжения; комплект снаряжения для дайверов и подводного плавания; комплект лыж; комплект теннисных ракеток и другое аналогичное снаряжение, предназначенное для использования одним человеком;

другие предметы, предназначенные для повседневных нужд гражданина, перечень и предельное количество которых определяются дополнительным «законодательством».

200 сигарет (или 200 грамм этих изделий);

3 литра пива,

2 литра вина,

1 литр крепких (с содержанием спирта более 22%) алкогольных напитков.

Въезжать в подконтрольные «ДНР» районы с указанными товарами разрешено один раз в сутки. Общее количество товаров должно быть эквивалентно сумме до 1 тысячи евро и весу до 100 килограммов. В случае превышения нормы товар будет подлежать письменному декларированию и обложению пошлиной в 10%. Пошлиной не облагаются только табачные и алкогольные изделия.

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