Фронтовая Горловка: на протяжении дня на окраинах было неспокойно

В четверг местные жители сообщали о боях не только вечером, но и в течение дня.

Как рассказали очевидцы, северные окраины периодически гремели чуть ли не с пяти утра. Около 17 час. прогремел одиночный «бах». К 21 час. бои разгорелись на северо-западе, севере, северо-востоке. Вечером и ночью интенсивные бои с применением тяжелого продолжались в стороне участка Майорск/Зайцево, Светлодарского плацдарма, а ближе к полуночи активизировался юго-запад/запад.

25-го мая под серьезный обстрел попала Красногоровка. Как сообщили местные жители, в частный сектор между местными техникумом и больницей попали несколько снарядов. По их словам, воронки большие. Мирные жители во время обстрела не пострадали. Напряженной остается ситуация и в районе Ясиноватой и Авдеевки, Докучаевска и Новотроицкого.