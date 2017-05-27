Фронтовая Горловка: жители Жованки ждут электричество

На днях «Кочегарка» писала, что жители расположенного на севере Горловки поселка, в котором почти год нет света, готовы сами разминировать территорию, чтобы дать возможность ремонтникам восстановить электроснабжение. Кроме того, они предупредили, что для привлечения внимания к проблеме могут перекрыть трассу Горловка-Бахмут.



Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал глава Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

По его словам, планы местных жителей перекрыть трассу Бахмут-Горловка действительно были, ведь электроэнергии нет уже 11 месяцев.

Веселкин сообщил, что вопрос финансирования и строительства линии давно решен на всех уровнях. Часть работ (около 25 %) уже выполнена. Глава ВГА уверен, что проблема одна - это отсутствие режима тишины со стороны вооруженных формирований «ДНР».

На данный момент местные жители согласились ждать, трассу перекрывать пока не будут.