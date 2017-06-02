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За год в Донецкой области количество переселенцев уменьшилось на 190 тысяч

Пятница, 2 июня, 2017

Как заявили в Минсоцполитики, количество зарегистрированных внутренне перемещенных лиц с июля прошлого года в Украине уменьшилось на 200 тысяч человек, а получателей адресной помощи на аренду жилья только в 2017-го году стало на 46,4 тысячи меньше, чем за этот же период 2016-го.

В ведомстве уверены, что связано это с возвращением людей на места своего постоянного проживания, в результате чего они теряют статус переселенца и и с работой, проводимой УТСЗН по упорядочению учета. Только в Донецкой области в течение десяти месяцев снято с учета более 190 тысяч человек.

Как говорится в сообщении, по последним данным управления соцзащиты населения, количество вынужденных переселенцев в Украине составляет 1,584 млн. человек. Наибольшее количество внутренне перемещенных лиц сосредоточено в Донецкой области — 528 тыс., Луганской — 289,7 тыс., Харьковской — 196,7 тыс., в Киеве — 167 тысяч. Среди общего количества внутренне перемещенных лиц — 806,6 тыс. пенсионеров, 57,6 тыс. лиц с инвалидностью, 241 тыс. детей.

 



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