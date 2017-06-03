Фронтовая Горловка: ситуация остается сложной

Сообщений о боевых действиях 2-го июня не было практически до 20 час., после чего горожане стали слышать бои с северной стороны.

По словам очевидцев, в районе Майорска/Зайцево кроме гранатометов и стрелкового, работал танк. Вскоре зашумел юг, где также возобновились боевые действия. Приблизительно в это же время в центральной части города фиксировались перепады напряжения.

Затем наступила тишина, но после 22 час. снова заработало тяжелое на севере/северо-западе. На западе/юго-западе были слышны перестрелки и минометы.

О боях после полуночи местные жители не сообщали.

Сложной остается ситуация и на других направлениях. Продолжаются бои под Авдеевкой и Ясиноватой, в районе Песков. В Марьинке несколько мин прилетели в жилой сектор – двое местных жителей получили ранения. Вечером ранена была жительница Ясиноватой, 1945 г.р.