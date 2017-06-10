Под Донецком в результате обстрелов ранены несколько человек

Стороны в происшедшем обвиняют друг друга.

«Около 21:45 украинская сторона начала обстрел поселка Трудовские Петровского района Донецка. В результате множественные осколочные ранения получил мужчина 1961 года рождения», — заявили в «ДНР». По предварительной информации, обстрел населенного пункта накануне вечером велся из минометов калибра 120 мм.

Пострадавший госпитализирован в травматологический центр.

В Александровке повреждения получили пять домов, а в Трудовских сгорел дом. По некоторым данным, из-за поврежденных ЛЭП обесточено 27 трансформаторных подстанций.

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook также рассказал о раненых мирных жителях в этом районе. По его информации под минометный обстрел со стороны «ДНР» ночью попала Марьинка. Женщина, 1962 г.р. и мужчина, 1964 г.р. получили ранения ног и были госпитализированы в травматологическое отделение Кураховской больницы.

Этой же ночью был обстрелян жилой сектор Красногоровки, заявили в пресс-центре штаба АТО.