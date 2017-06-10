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Ахметов подарил квартиры осиротевшим детям из Авдеевки

Суббота, 10 июня, 2017

Ринат Ахметов принял решение подарить квартиры детям из Авдеевки, чьи родители погибли во время обстрела города 13 мая. Семьям вручили сертификаты на жилье, сообщает УНИАН. 

Трагедия случилась в середине мая этого года. От прямого попадания в жилой дом в старой части города погибли четверо мирных жителей. Взрыв снаряда унес жизни сотрудников Авдеевского коксохима – Марии Дикой, Олега Борисенко, а также его жены Ольги Курочкиной. У семейной пары остался 19-летний сын Михаил, а Мария Дикая воспитывала одна 4-летнюю дочку Александру. Дети остались сиротами.

«В один день дети лишились самого дорогого – семьи и дома. Когда о гибели родителей Михаила и маленькой Саши узнал Ринат Леонидович, он принял решение подарить детям квартиры в городе Покровск Донецкой области. К несчастью, осиротевшим детям никто не вернет их родителей. Но сейчас им нужен новый дом. В котором они вместе с родными будут строить новую жизнь. Эта помощь – личная инициатива Рината Леонидовича», – отметил Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

С момента трагедии сотрудники Авдеевского коксохима поддерживали детей, потерявших родителей. «Гибель наших сотрудников – это трагедия для всех нас, для всех заводчан. Мы выражаем сочувствие родным и близким погибших. У них остались дети, которым никто не вернет родительскую любовь. С первых дней АКХЗ и Гуманитарный штаб Рината Ахметова оказывали помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников. Для детей сейчас очень важна забота и поддержка. И помощь, оказанная Ринатом Леонидовичем, поможет им в будущем», – подчеркнул директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов.

Левый берег



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