Сборная Украины выиграла в Финляндии, но опустилась на четвертое место

В отборочном турнире чемпионата мира-2018, который пройдет в России, состоялись матчи 6-го тура.

Украина играла в Финляндии после недавнего поражения в товарищеском матче с Мальтой. В первом тайме команды забить не смогли, а вот после перерыва украинцам удалось открыть счет — Малиновский переиграть вратаря не сумел, но первым на добивании оказался Коноплянка. В середине второго тайма Похьянпало восстановил статус-кво, что могло переломить ход событий, но гостям повезло и едва вышедший на поле Беседин эффектным ударом головой в падении замкнул подачу Ракицкого.

2:1 — важная победа на выезде, которая, впрочем не подняла команду Шевченко в турнирной таблице, а напротив — опустила на строчку ниже. Дело в том, что третью строчку теперь занимает Турция, разгромившая на выезде Косово — 4:1 и обошедшая Украину за счет разницы мячей. Любопытно, что в следующем туре, 2 сентября, украинцы как раз будут принимать турков дома и это будет ключевой для команд матч.

Наверху турнирной таблицы без изменений — ее по прежнему возглавляет Хорватия, несмотря на вчерашнее поражение с минимальным счетом от Исландии, которая остается второй.