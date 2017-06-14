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Фронтовая Горловка: убийство таксиста раскрыто

Среда, 14 июня, 2017

В убийстве водителя такси подозреваются двое ранее судимых мужчин возрастом 30 и 51 год.

В начале июня в Никитовском районе был обнаружен автомобиль службы такси «Донбасс», в котором находился труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Было установлено, что злоумышленники недавно освободились из мест лишения свободы, где отбывали срок за аналогичные преступления. Мужчины решили «заработать» деньги привычным способом, спланировали свое преступление, на «дело» взяли холодное оружие. В центре города подошли к водителю такси с просьбой отвести их по указанному адресу. Как только тот привез их, злоумышленники стали наносить потерпевшемуножевые ранения. Мужчина до последнего боролся за свою жизнь, но получил 19 ножевых ранений, от которых скончался на месте. Когда фигуранты убедились в том, что потерпевший мертв, они похитили 100 долларов и около 500 рублей, а вещественные доказательства выбросили по дороге.

В «ДНР» преступникам грозит смертная казнь.



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