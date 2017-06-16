Фронтовая Горловка: стреляли и днем, и ночью

Как сообщили местные жители в четверг, 15 июня, стрелять начали днем, не дожидаясь вечера.

В районе Гольмовского огонь был открыт ближе к 15 час. Были слышны крупнокалиберные пулеметы, возможно, БМП. По другой информации стреляли на севере/северо-востоке.

В следующий раз о боях горловчане рассказали уже в 20 час., когда «зашумела» юго-западная сторона. Спустя час также завязался неинтенсивный бой на севере. По словам, очевидцев, здесь работал танк.

После полуночи такая ситуация на севере некоторое время сохранялась. Еще раз о применении тяжелого (на этот раз на северо-востоке) сообщалось ближе к четырем утра.