Германия поможет переселенцам решить квартирный вопрос

В Украине планируется открытие офиса немецкого государственного банка развития KfW, который намерен кредитовать внутренне перемещенных лиц.

Радостной, для всех переселенцев, новостью поделился заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на презентации «Руководящих принципов ООН по внутреннему перемещению», передает издание «Укринформ».

«На следующей неделе будет визит немецкой делегации в Киев и будет обсуждаться вопрос открытия офиса в Украине этого финансового учреждения из Германии. С моей точки зрения, это очень позитивный сигнал для всей страны», — сказал Тука.

Издание сообщает, что немецкий банк намерен оказывать денежную помощь гражданам нашей страны, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на Донбассе и от аннексии Крыма, работая в двух направлениях: первое – участие в строительстве социального жилья и второе – предоставление финансовой помощи для погашения процентов по ипотеке.

Kreditanstalt für Wiederaufbau — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80 % акций, федеральным землям Германии — 20 %.

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