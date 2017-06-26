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Фронтовая Горловка: завершен капремонт водопровода

Понедельник, 26 июня, 2017

Как следует из сообщения пресс-службы компании «Вода Донбасса», Горловским ПУВКХ были выполнены масштабные работы по капитальному ремонту водопроводной линии на ул.Бессонова.

В ходе работ было проложено около 650 м трубопровода диаметром 110 и 160 мм, установлено 17 единиц запорной арматуры различного диаметра и насосный агрегат.

В результате замены линии многоэтажные жилые дома № 42, 44, 46, 48 на ул. Бессонова, № 2, 4, 6, 12 на ул. Рогозина, № 10 ,12, 16 на ул. Пересыпкина, а также детский сад № 118 обеспечиваются круглосуточной подачей воды от повысительной насосной станции.



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