Под Горловкой может произойти техногенная катастрофа и эпидемия инфекционных заболеваний

В Торецке из-за затопления шахт имени Артема и Южной на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрыву и отравлению людей, заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает штаб АТО в Facebook.

Согласно информации, вода попадает в подземные выработки из-за повреждений участка водовода Горловка-Торецк, которые возникли в результате боевых действий.

Кроме того, в Торецке введен жесткий график водоснабжения, почти 35 тысяч жителей города получат воду только два часа в сутки. С повышением температуры воздуха, расход воды существенно увеличился, и ситуация значительно осложнилась, поэтому, по словам мэра Торецка Юрия Евсикова, в городе в любой момент может возникнуть эпидемия инфекционных заболеваний.

Директор Торецкого производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства Юрий Никулин уверен, что обследовать и отремонтировать водовод можно за два-три дня, однако российская сторона СЦКК не предоставляет гарантий безопасности для ремонтников.

В СЦКК также напомнили о возможности еще одной техногенной катастрофы возле Торецка.

«На местном фенольном заводе уже давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 тысячи тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегид, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия», — предостерегают в СЦКК.

Переполнения шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, потом попадет в реки Кривой Торец, а далее в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области.

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