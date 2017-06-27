Минздрав запустил eHealth: что поменяется в больницах

Больницы переходят на электронную систему здравоохранения. Минздрав официально запустил eHealth. Больницы уже регистрируются в системе. С августа медики начнут вносить в базу всех пациентов. Зачем украинцам электронная система здравоохранения, выяснял сайт «Сегодня».

Когда медкарты станут электронными

Система eHealth даст пациентам возможность выбирать врача и записываться на прием в удобное время. Для этого украинцам нужно подписать с семейным врачом или терапевтом декларацию. После медик внесет в систему информацию о пациенте: паспортные данные, идентификационный номер, телефон и электронную почту для подтверждения регистрации. Кроме того, eHealth станет инструментом оплаты работы врача, поясняет заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Так, за одного пациента Национальная служба здоровья будет платить врачу 210 гривен в год. Чем больше доктор зарегистрирует электронных деклараций, тем больше будет его зарплата.

«Система нам нужна, чтобы воплотит реформу, когда деньги идут за пациентами. Чтобы мы точно знали, что врач сделал свою работу и получил за свои услуги деньги. Это первая цель, которую мы хотим достичь. До 2020 года, когда вся реформа вступит в силу, нам нужно будет внедрить внесение медицинских данных пациентов, чтобы пациент смог посмотреть онлайн свои справки, где он был, что ему назначили», – рассказал Ковтонюк. Кроме того, в интернете пациенты смогут также увидеть результаты своих анализов. суп

Сначала вносить о себе данные в базы будут больницы. Далее парламент должен проголосовать за законопроекты, которые вносят в законодательство понятие «электронная система здравоохранения». Минздрав рассчитывает, что с июля в системе будут регистрироваться врачи первичной медицины – терапевты, семейные врачи и педиатры. С августа в eHealth врачи будут составлять декларации с украинцами.

«Это будет реестр пациентов, врачей и медучреждений. Со временем мы перейдем на электронные рецепты, на электронные медкарты», – отметила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Кто заплатит за компьютеры

Новый сервис откроет новые возможности и врачам. Администрация больницы сможет собрать аналитику по заболеваемости, узнать, кто из медиков пользуется большей популярностью, рассказывает руководитель проекта «Поликлиника без очередей» Артур Верба.

«Наш сервис предвидит запись на прием к врачу, со стороны пациента – еще выбор врача. Что касается клиник и врачей – это удобная вещь для регулирования потока пациентов, для избежание окон у врачей – недозагруженности. Есть возможность расширять эту систему – это введение электронных рецептов, карточек пациентов и так далее», – рассказывает Артур Верба.

По словам Ульяны Супрун, в большинстве украинских больниц есть компьютеры и интернет. Там, где нет, и. о. министра посоветовала поискать деньги в городских бюджетах и по решению местных советов закупить технику для медучреждений. Кроме того, в следующем году Минздрав заложит в бюджет деньги на инвестиционные проекты. Часть этих средств также может пойти на закупку оборудования.

«Во многих больницах уже есть интернет, есть компьютеры. Те больницы, которые не имеют доступ – это вопрос использования денег, вопрос самих больниц. Мы часто ездим по больницам, и видим, что во многих есть компьютеры. Я была даже в селах, где создали свой электронный реестр и переносят бумажные медкарты в систему. Для регистрации нужен только компьютер или даже смартфон. Здесь не нужно больших технологий. Это и было нашей задачей, чтобы больницы не покупали дорогостоящие компьютеры и программы», – отметила Супрун.

Кто заплатит за электронную систему здравоохранения

Разработка системы обойдется в 400 тыс. долларов. По словам руководителям проектного офиса eHealth Юрия Бугая, деньги на сервис Минздраву дали международные доноры, среди которых посольство Канады и USAID. Павел Ковтонюк уверяет, что и для медработников, и для граждан доступ к eHealth будет бесплатным.

Сама система будет работать на основе частных разработок медицинских информационных систем. Пока на сайте eHealth доступна регистрация через четыре сервиса: «Поликлиника без очередей», MEDICS, Helsi и ЕМСІМЕД. В системе уже зарегистрировались 26 медучреждений из 15 населенных пунктов Украины. Объединять разные сервисы будет «центральный компонент», над которым работают в Минздраве. Вся информация о врачах и пациентах будет храниться и в частных реестра и в системе eHeаlth. Для безопасности все данные будут зашифрованы.

«Это было принципиальное решение, чтобы строилась двухкомпонентная система. В ней будет государственный компонент, где находятся и обслуживаются общие знаменатели – базовые реестры пациентов, врачей, медучреждений – в перспективе реестр лекарств, классификаторы медуслуг. Бизнес берет на себя реализацию проекта. Чтобы снять коррупционную составляющую, весь функционал, отчетность в рамках бизнес-систем для государства будет бесплатным. Так в Украине можно очень быстро распространить eHeаlth», – поясняет Андрей Заяц, член координационного совета Минздраве по вопросам внедрения электронного здравоохранения.

Так называемый «центральный компонент», с которым будут взаимодействовать частные информационные системы, пока не готов. По словам Андрея Зайца, на данный момент – это единственные для всех формы создания реестра больниц, врачей, пациентов и деклараций между ними.

Бизнес может зарабатывать на других услугах. Например, электронные сервисы по управлению персоналом, ведение медицинской документации и статистики может быть платным, поясняет Заяц.

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