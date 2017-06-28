Дончанку отказались принимать в роддоме без справки переселенца

Сотрудники родильного дома в Славянске требуют справку переселенца от жительницы Донецка, чтобы поставить ее на учет. Об этом говорится в сюжете «Общественного ТВ Донбасса».



Переселенка Ольга с молодым человеком выехали из неподконтрольной правительству территории, чтобы заключить брак в ускоренном режиме. Для этого девушке необходимо стать на учет в родильном доме.

«Чтобы получить эту справку, мы должны стать на учет в больнице. Но так как мы с неподконтрольной территории, нам нужно еще взять справку переселенца, а где ее брать мы не знаем, потому что нам нужно где-то здесь прописаться. У нас нет возможности здесь прописаться, соответственно справку мы взять не можем», – рассказала она.

При этом, данное требование нарушает действующее законодательство, заявляют правозащитники.

«У нас есть закон о свободе передвижения. То есть ее обязаны взять на учет, а это ее право: принимать статус внутренне перемещенного лица или нет», – говорит юрист Елена Солошенко.

Директор славянского ЗАГС Наталья Корытная также подтвердила, что регистрация брака может проходить в любом органе записи актов гражданского состояния без наличия справки переселенца.

Заместитель главврача славянского роддома не смогла объяснить, зачем медперсонал требует справку ВПЛ.