Дончанку отказались принимать в роддоме без справки переселенца

Среда, 28 июня, 2017
Сотрудники родильного дома в Славянске требуют справку переселенца от жительницы Донецка, чтобы поставить ее на учет. Об этом говорится в сюжете «Общественного ТВ Донбасса».
Переселенка Ольга с молодым человеком выехали из неподконтрольной правительству территории, чтобы заключить брак в ускоренном режиме. Для этого девушке необходимо стать на учет в родильном доме.
«Чтобы получить эту справку, мы должны стать на учет в больнице. Но так как мы с неподконтрольной территории, нам нужно еще взять справку переселенца, а где ее брать мы не знаем, потому что нам нужно где-то здесь прописаться. У нас нет возможности здесь прописаться, соответственно справку мы взять не можем», – рассказала она.
При этом, данное требование нарушает действующее законодательство, заявляют правозащитники.
«У нас есть закон о свободе передвижения. То есть ее обязаны взять на учет, а это ее право: принимать статус внутренне перемещенного лица или нет», – говорит юрист Елена Солошенко.
Директор славянского ЗАГС Наталья Корытная также подтвердила, что регистрация брака может проходить в любом органе записи актов гражданского состояния без наличия справки переселенца.
Заместитель главврача славянского роддома не смогла объяснить, зачем медперсонал требует справку ВПЛ.