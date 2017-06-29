Фронтовая Горловка: горожан продолжают штрафовать

В здании горисполкома состоялось очередное заседание административной комиссии.

«На заседании рассмотрено 46 административных протоколов, из них: нарушение правил пользования жилыми помещениями – 8 протоколов; нарушение правил благоустройства, санитарного содержания, обеспечения чистоты и порядка города – 17 протоколов; нарушение правил торговли на рынках города – 9 протоколов; заведомо ложный вызов спецслужб – 4 протокола; нарушение правил торговли работниками торговли, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью – 6 протоколов; нарушение тишины в населенных пунктах и общественных местах – 2 протокола», — говорится в сообщении местных властей.

По итогам рассмотрения комиссией вынесено штрафов на общую сумму — 10 234 российских рублей, 1 гражданин получил предупреждение, 10 дел закрыты в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения.