Фронтовая Горловка: в подконтрольной «ДНР» части Зайцево восстановили электроснабжение

В четверг, 29 июня, в Зайцево состоялось долгожданное событие — было произведено подключение трансформатора на ул. Полетаева.

Об этом в соцсети сообщил и.о. главы горадминистрации Иван Приходько.

По его словам, линия электроснабжения была повреждена около двух лет назад и из-за постоянных боевых действий ее не могли восстановить, поэтому кабель проложили подземным способом. Как сообщала «Кочегарка», в феврале два гражданина РФ доставили его в Горловку, после чего начались работы по подготовке траншеи.

Как заявил Приходько, электричество уже подано в дома почти 150 жителей поселка и наладочные работы продолжаются.