На КПП со стороны «ДНР» появятся туалеты и медпункты

Такое обещание дал лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

После того, как ему пожаловались, что КПП со стороны «ДНР» до сих пор не обеспечены элементарными удобствами, он дал поручение в двухнедельный срок обеспечить контрольно-пропускные пункты нормальными туалетами, а также всем необходимым для обеспечения первой медицинской помощи.

Что касается сокращения очередей на КПП, то Захарченко заявил о создании межведомственной комиссии по решению этого вопроса.