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Фронтовая Горловка: что происходит с ценами на продукты?

Среда, 5 июля, 2017

Местные власти провели мониторинг цен на продовольственные товары. За период с 26 по 30 июня были обследованы 29 объектов торговли (магазины, супермаркеты, рынки).

Как говорится в сообщении, проверка показала, что дефицита товаров нет. В целом, существенного изменения цен на основные продукты питания не происходило. Отмечено снижение цен на некоторую овощную продукцию: стоимость картофеля -  от 25 руб./кг,  свеклы — от 20 руб./кг, лука репчатого — от 30 руб./кг, морковь — от 45 руб./кг, капусту белокочанную — от 40 руб./кг, помидоры — от 70 руб./кг, а огурцы — от 30 руб./кг.

Также в широком ассортименте  во всех торговых объектах города продаются крупы и макаронные изделия, цены на данные товары стабильны. Стоимость крупы пшеничной и крупы перловой 9-13 руб./кг, риса — от 37 руб./кг, группы гречневой от 48 руб./кг, макаронные изделия — от 22 руб./кг. Стабильными так же остаются цены на молочную продукцию, которая присутствует в торговых объектах города в широком ассортименте и разных производителей. Снизилась цена  на яйцо куриное 1 категории в магазинах и на рынках Горловки — от 38 руб. за десяток. Стоимость мяса птицы (тушка потрошенная) – от 100 руб./кг, говядина на кости (2 сорт) – от 250 руб./кг, свинина на кости (2 сорт) – от 200 руб./кг. Стоимость масла растительного (рафинированного) – от 55 руб./литр. Отмечается незначительное сезонное подорожание  сахара-песка, он  реализуется по цене  от 48 руб./кг.



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