В Торецке на шахте произошел пожар

Сегодня утром, в соседнем с Горловкой городе, в вентиляционном штреке шахты «Центральная» ГП «Торецкуголь» произошло возгорание.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области, пожар начался около 5 час.

«Возгорание произошло в верхней части выработки верхнего штрека на участке №117, на горизонте 1146 м. Всего в шахте находились 250 горняков, но на аварийном участке их не было. По состоянию на 7 час. в шахте оставались 53 горняка. На данный момент всех подняли на поверхность», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара один из шахтеров получил ожоги и был госпитализирован.