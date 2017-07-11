Закон о реинтеграции Донбасса примут не раньше сентября

Законопроект о реинтеграции Донбасса, скорее всего, будет внесен в Верховную Раду в начале сентября.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на брифинге после заседания СНБО.

«Текущая сессионная неделя — последняя. Технически невозможно успеть рассмотреть этот закон в первом и втором чтении», — объяснил Турчинов.

Также проект закона будет обсуждаться с международными партнерами Украины, в том числе в Нормандском формате, с партнерами из США и НАТО.

Напомним, разработанный экспертами СНБО и народными депутатами законопроект предусматривает создание единого оперативного штаба по управлению военными, и военно-гражданскими администрациями. Также предполагается заложить базу для нового формата защиты Украины от агрессии.

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