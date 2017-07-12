Украина введет для иностранцев биометрический контроль на границах

Украина вводит биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границы страны. Об этом объявил Петр Порошенко.

«Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины», — сказал Порошенко, добавив, что такая мера «усилит возможности для борьбы с терроризмом».

По словам президента Украины, собирать планируется такие биометрические данные, как цифровая фотография и отпечатки пальцев.

Документы для введения биометрического контроля на границе уже разработаны профильными ведомствами, добавил он.

Точную дату введения сбора биометрических данных Порошенко не назвал, заявив лишь, что на подготовку будет отведено «необходимое количество времени».

Meduza