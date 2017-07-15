Сегодня в Одессе «Шахтер» и «Динамо» разыграют первый трофей

15 июля матчем за Суперкубок в Украине стартует новый футбольный сезон.

Футбольный сезон в Украине по традиции стартует с поединка между чемпионом и обладателем Кубка. Учитывая, что в минувшем сезоне «Шахтер» оформил «золотой» дубль, выиграв оба этих турнира, соперником стал финалист кубка — киевское «Динамо».

Начало поединка — в 21 час. Прямая трансляция запланирована на каналах Украина и Футбол1. Не пропустите!

Как стало известно, Комитет арбитров ФФУ, по просьбе ранее назначенного на матч рефери Анатолия Жабченко, заменил арбитра на Константина Труханова. В сообщении говорится, что Жабченко вынужден был написать заявление об отказе из-за оказываемого на него давления.

Ранее сообщалось, что по информации журналистов, Анатолий Жабченко не так давно попал в базу сайта «Миротворец». Якобы, он, а также другой футбольный судья Юрий Вакс, проживают в Крыму, получили российское гражданство и постоянно незаконно пересекали границу Украины через закрытые пункты пропуска.