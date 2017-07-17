На КПВВ «Марьинка» ранен мирный житель

51-летний житель Донецка получил пулевое ранение в спину, когда стоял в очереди на контрольном пункте въезда/выезда.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, сообщение от врачей о том, что к ним доставлен мужчина с пулевым ранением спины, поступило в 21 час.

Было установлено, что ранение потерпевший получил, находясь на КПВВ «Марьинка». Дончанин на собственном автомобиле направлялся в Славянск. Ожидая своей очереди, вышел из машины, услышал характерный свист и получил ранение.

Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу Курахово, где и был прооперирован, состояние не тяжелое.

Следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства происшествия.