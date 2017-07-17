Блоггер из Горловки: «Признание документов «ЛДНР» — «медвежья» услуга России»

Изменения в законодательстве РФ, которые ранее трактовали как «признание» самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», на деле вылились в тонкий намек их жителям – «мы от вас устали».

«Признание» по-российски

Изданный 18 февраля указ президента Российской Федерации Владимира Путина «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», наделал много шума.

Текст документа гласил:

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права, постановляю:

1) Установить, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений:

а) в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях;

б) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние в возрасте до 16 лет – на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.

2) Правительству Российской Федерации принять необходимые меры по реализации настоящего указа.

3) Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Этот документ, несмотря на подчеркивание в тексте «Донецкой и Луганской областей Украины», СМИ преподносили как факт признания самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». У каждой стороны на то имелись тогда свои резоны.

Так, СМИ Украины было выгодно преподать данный документ как факт поддержки Россией сепаратистов Донбасса, уличив Россию в нарушении международного законодательства.

В свою очередь СМИ самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» таким образом успокаивали жителей неподконтрольной Украине Донбасса очередным заверением, что «Россия с нами». Особенно важно это было на фоне разочарования людей, вот уже 3 года ждавших включения Донбасса в состав России, из-за чего, собственно, и начиналась так называемая «Русская весна».

Более того, благодаря умело запущенным слухам, что обладателям «паспорта ДНР» не нужны патенты на работу в Российской Федерации, у «паспортных столов» в самопровозглашенных республиках даже образовались очереди из желающих их получить.

Реальность же оказалась совсем другой.

Были «донбассовцы» — стали «обычные» украинцы

Юридически указ президента РФ от 18 февраля фактически приравнял документы самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» к украинским документам, сделав их законными, вот только радости обладателям паспортов, скажем, «ДНР» это ничуть не прибавило. Скорее, наоборот.

Но сперва немного теории.

С января 2014 года в Российской Федерации вступило в силу так называемое правило «90/180″, согласно которому не гражданам России запрещалось пребывать на территории РФ более 90 дней в период до полугода и 180 дней в году. После окончания предельного срока пребывания в 90 суток необходимо было покинуть территорию России и прожить 90 дней в другой стране.

За нарушение правила «90/180″ грозил штраф, а также запрет на въезд на территорию РФ на срок до 10 лет.

Данное положение не распространялось на лиц, приехавших по визе, работающих по трудовому патенту, имеющих разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ), беженцев и мигрантов с временным убежищем, иностранных студентов, обучающихся в России стационарно.

Под действие данного правила попали все граждане Украины, вернее, почти все.

Еще до февральского указа президента РФ в рамках Федеральной миграционной службы Российской Федерации (ныне Управление по внутренней миграции) существовал внутренний документ, которым вводились щадящие условия для жителей Донбасса из неподконтрольных Украине территорий.

Часто бывало так, что во время оформления каких-то документов – разрешения на временное проживание, трудовой патент, вид на жительство, медицинские справки на детей при оформлении в школу, детский сад и прочее – выяснялось превышение допустимого срока пребывания на территории РФ.

В подобном случае фиксировалось административное правонарушение, и судья приговаривал жителя Донбасса к выплате штрафа от 2 до 5 тыс. российских рублей (от 1000 до 2500 грн), но такое наказание, как запрет въезда на территорию РФ до 10 лет, не применялось. Также нарушителя не обязывали выезжать за пределы РФ.

После февральского указа Владимира Путина ситуация изменилась, теперь «донбассовцы» — «обычные» украинцы.

Что это значит на деле?

«Медвежья» услуга от России

«В июне я пришел подавать документы на разрешение на временное проживание в Управление по вопросам миграции города Севастополь. Мне отказали на основании того, что не продлена временная регистрация (дело в прошлом обычное, люди отделывались штрафом). Паспорт украинский, продлить временную регистрацию не позволяют, ссылаясь на внутренний документ МВД, который вышел по мотивам указа президента РФ о признании документов ЛДНР. Теперь мне нужно выезжать за пределы РФ на 90 дней, потому что МВД Севастополя теперь трактует документы «ЛДНР» «как обычные украинские документы», — рассказал дончанин Сергей, вот уже около 2 лет проживающий в Крыму.

По его словам, таких историй сегодня десятки тысяч.

Конечно, можно пойти другим путем: оформить трудовой патент или разрешение на временное проживание, дающие право находиться в РФ куда дольше указанных 90 дней.

Но и здесь не все так просто.

Прежде всего необходимо собрать нужные документы – национальный и загранпаспорта, 2 фото, справки об отсутствии судимости и состоянии здоровья, миграционную карту, квитанцию об уплате госпошлины в 1600 руб. (800 грн).

«Первый шаг после сбора документов на РВП — подача заявления. Заявление с первого раза не подать — 100% будут ошибки с точки зрения проверяющего. Заявления принимают два раза в неделю — понедельник и четверг. В день принимают 20-25 человек. Приём осуществляется во второй половине дня, так как первая половина отведена для зарегистрированных онлайн (мне вот ни разу не удалось зарегистрироваться онлайн). Для попадания на приём нужно взять талончик, которые выдают утром, в 9:00, в порядке живой очереди. Чтобы попасть в очередь за талоном, нужно прийти часов в 5 утра, чтобы гарантированно попасть в те 20-25 человек, которых сегодня примут. Донецких из общей массы граждан Украины никак не выделяют, то есть очередь одна», — поделился своим опытом все тот же Сергей.

При удачном оформлении РВП о проблемах с миграционными службами можно забыть на ближайшие 3 года. Но есть одна проблема, ждать его оформления придется до полугода, в то время как пребывать на территории РФ за этот период претендент сможет не более 3 месяцев.

Более простым вариантом является получение трудового патента, для чего от претендента потребуется пройти дактилоскопию, сдать экзамен на знание русского языка, истории и законодательства РФ, оформить полис на добровольное медицинское страхование.

В целом в случае удачи весь процесс оформления патента займет до 1,5-2 месяцев против полугода у разрешения на временное пребывание.

Однако в обоих случаях помимо времени будут иметь значение деньги.

Стоимость самого патента в разных регионах РФ различна, но в среднем составит не менее 10 тыс. российских рублей (5000 грн), в Крыму за трудовой патент придется отдать около 15 тыс. руб. плюс расходы на оформление необходимых документов, жилье, питание и прочее на время ожидания. Всего выйдут десятки тысяч рублей или гривен. Так что для официального трудоустройства в РФ нужно быть достаточно обеспеченным человеком. Ожидание разрешения на временное пребывание обойдется еще дороже.

«В последние недели слышу массу историй о непродлении патентов и регистрации для наших. Десятки, если не сотни тысяч людей оказались в подвешенном состоянии. Когда я задал вопрос на приёме у начальника УВМ, мне сказали коротко «да, есть распоряжение начальства». На просьбу прочитать – «не положено». Масса людей оперирует сведениями из прессы об условиях, которых уже нет, и залазит в дебри юридической казуистики, потому что человек из Донбасса может еще год выезжать и заезжать в РФ, получать миграционную карту, а через год, после обновления базы пограничников, он окажется в автоматическом списке невъездных на сколько-то там лет. Лучше бы дядя Вова ничего не подписывал по поводу нас», — высказался Сергей.

Никита Синицин, 112.ua