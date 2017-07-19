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Фронтовая Горловка: в «ДНР» заявили, что на закрытых шахтах появятся водоотливные комплексы, но сроки не уточнили

Среда, 19 июля, 2017

Как говорится в сообщении, их установят для поддержки уровня грунтовых вод, затопляющих шахты в рамках программы строительства специальных водоотливных комплексов.

Они предназначены для предотвращения возможностей подтопления территории и населенных пунктов, расположенных вблизи неработающих шахт. Сооружение первого такого комплекса начато на шахте «Ольховатская» ГП «Орджоникидзеуголь» (Енакиево).

Согласно информации, в «ДНР» было принято решение о консервации и реструктуризации ряда нерентабельных шахт. Из них в центральном районе Донбасса находится 10 таких предприятий. Они были повреждены в результате военных действий, частично или полностью затоплены. Для обеспечения экологической безопасности ученые института «Шахтопроект» из Санкт-Петербурга (Россия) совместно с донецкими коллегами сделали гидропрогноз и изучили все возможные последствия закрытия этих шахт. Они определили места, где необходимо производить откачку воды, чтобы не было подтопления территории. Так, на шахте «Ольховатская» начато строительство водоотливного комплекса. Все оборудование и материалы для строительства поступили в рамках гуманитарной помощи из РФ.

Кроме того, на сентябрь запланировано начало строительства еще одного водоотливного комплекса в Енакиево — на шахте «Булавинская», а также на других закрытых угледобывающих предприятиях.



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