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В Донецке объявили о создании нового государства

Среда, 19 июля, 2017

«Мы, представители бывших регионов «Украины» (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей «Украины». Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя», — говорится в сообщении «ДНР».

Во вторник, 18 июля, в этом городе  объявили о создании нового государства — Малороссии.

Как сообщают СМИ, представители «самопровозглашенных республик и 19-ти регионов Украины объявили о создании государства Малороссия».

Согласно «конституционному акту», столицей нового федеративного государства с широкой автономией регионов должен стать Донецк, тогда как Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра. Флагом выбрали флаг Богдана Хмельницкого.

Неожиданно отреагировали на эту новость в «ЛНР».

«Луганск не был извещен о планах по созданию этого образования. Мы не готовы рассматривать его как нечто, требующее внимания. Пока поднимать такие вопросы несвоевременно», — сообщил представитель самопровозглашенной республики.

В то же время в Москве заявили о приверженности минским договоренностям. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «заявление Захарченко, сделанное по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали из СМИ.

«Мы остаемся приверженными минским договоренностям», — сказал он.

А вот министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявления о «Малороссии» попыткой разыграть на Донбассе абхазский сценарий.

«Как раз когда делегация Украины в Грузии, Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе. Мы с партнерами не дадим этого сделать. Кремлевские кукловоды со своими донбасскими марионетками устроили очередной балаган, вытащив из нафталина Малороссию», — заявил он.



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