Как за год подорожала жизнь и что будет дальше

За год инфляция в Украине составила 14%. Эксперты: подорожает все, кроме овощей и картофеля.

Жизнь украинцев неуклонно дорожает — по данным Госслужбы статистики, за 6 месяцев инфляция составила 7,9%, а за январь-июнь 2017 года цены выросли на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Экономисты отмечают, что в июне инфляция ускорилась по сравнению с маем, составив 1,6% за месяц против 1,3%, хотя обычно бывает наоборот. На осень они прогнозируют подорожание нефтепродуктов и основных продуктов, кроме овощей.

ЦЕНЫ И ЗАРПЛАТЫ. Как видно из инфографики, за год больше всего подорожали молоко, сливочное масло, сигареты и алкоголь, увеличение их стоимости составило 25—28%. Как разъяснил нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, «вредные привычки» росли в цене из-за постоянного повышения акцизных налогов на них со стороны государства, а молочка — оттого, что продолжает снижаться поголовье скота. На 12% увеличились за год и цены на мясо.

Причин, по словам Дорошенко, две — снижение предложения на рынке и отложенное подорожание, ведь в прошлом году цены на мясо росли вдвое медленнее, чем инфляция. В то же время яйца — по-прежнему самый доступный товар, они стоят даже дешевле, чем год назад. Из промтоваров серьезно выросли в цене лишь нефтепродукты — на 21%, или на 4,3 грн за литр бензина. Все остальное подорожало на 3—5% и менее.

Энергоэксперт Валентин Землянский напомнил, что цена на топливо, 85% которого импортируется, у нас зависит от курса доллара и мировых цен на нефть. И то, и другое год назад было дешевле примерно на 20—25%. А вот небольшой рост цен на другие промтовары, например, одежду, быттехнику, эксперт объясняет отсутствием спроса.

ПРОГНОЗЫ. Эксперты обещают, что осенью подешевеют только овощи и яблоки нового урожая на 20—30%, например, килограмм картофеля будет стоить 4 грн (сейчас 6—7). «Причина нынешней дороговизны — из-за морозной весны урожай ранних овощей запоздал, но снижение цен уже началось», — говорит аналитик Украинской аграрной конфедерации Дмитрий Дейна.

Дорошенко ожидает, что во втором полугодии мясо будет дорожать на несколько гривен в месяц, и постепенно цены поднимутся еще на 20% (до 120—130 грн/кг). Землянский прогнозирует, что осенью повысится стоимость топлива примерно на 1—1,2 грн/л, так как ожидается, что доллар подорожает.

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