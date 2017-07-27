Украина отключила неподконтрольный Донбасс от поставок электроэнергии

Об этом заявил руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Территория ОРДЛО пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины. Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, происходящих по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не ведется в общем сальдо «Украина-Россия-Беларусь», — написал он в Facebook, сообщает Радио Свобода.

В «ДНР» заявили о том, что упомянутые отключения не повлияют на местных потребителей, так как электростанции на этой территории в состоянии обеспечить электроэнергией население и предприятия.

Неподконтрольные территории Луганщины, по словам Ковальчука, отключены от украинской электроэнергии еще с мая этого года.

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