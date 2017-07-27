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Украина отключила неподконтрольный Донбасс от поставок электроэнергии

Четверг, 27 июля, 2017

Об этом заявил руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Территория ОРДЛО пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины. Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, происходящих по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не ведется в общем сальдо «Украина-Россия-Беларусь», — написал он в Facebook, сообщает Радио Свобода.

В «ДНР» заявили о том, что упомянутые отключения не повлияют на местных потребителей, так как электростанции на этой территории в состоянии обеспечить электроэнергией население и предприятия.

Неподконтрольные территории Луганщины, по словам Ковальчука, отключены от украинской электроэнергии еще с мая этого года.

NewsOboz



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