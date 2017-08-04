На Донбассе началось неконтролируемое затопление шахт — Тука

В ОРДЛО начался неконтролируемый процесс затопления антрацитовых шахт, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире «5 канала».

«Та пресловутая „блокада“ привела к тому, нравится это кому-то или нет, что примерно 50 предприятий — мы потеряли контроль над ними. Все антрацитовые шахты остановлены, и начался неконтролируемый процесс затопления», — сказал Тука.

По его словам, он часто получает доклады о подобных происшествиях на территории ОРДЛО.

«Я вчера получил доклад с грифом, иногда даже два раза в неделю я получаю такие доклады», — рассказал замминистра.

Он также добавил, что конкурентоспособные предприятия взяты под контроль «компаниями, которые принадлежат Курченко».

Напомним, ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявлял, что на неподконтрольных территориях Донбасса сложилась критическая ситуация с затопленными шахтами.

Он призвал в кратчайшие сроки провести экологический мониторинг на Донбассе, чтобы определить основные проблемы и в краткосрочной перспективе, а также при поддержке профильных министерств реализовать меры, направленные на восстановление экологической сферы на востоке Украины.

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