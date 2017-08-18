 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

На Донбассе могут отменить хлорирование воды

Пятница, 18 августа, 2017

По мнению Геннадия Зубко, «Вода Донбасса» должна оставить в прошлом очищение воды хлоркой. Использование мембранного метода очистки воды на Донбассе – вот на что обращает внимание Кабмин.

Как сообщает министр на своей странице в Facebook, в НТУУ «КПИ им. И.Сикорского» было проведено совещание, на котором поднимались вопросы о водоснабжении, уменьшении критических зон на Донбассе. По его словам правительству было предложено несколько проектов по мембранному методу очистки воды. Кроме этого, на совещании рассматривали варианты установки байпасов там, где совершаются обстрелы, проводился поиск альтернативных источников воды (опреснение воды из Азовского моря, увеличение наполнения водой Северского Донца).

Как говорит министр, очищение воды хлоркой – это устаревшая модель. КП «Вода Донбасса» должна использовать более современный, мембранный метод очистки. Так очищать воду должны на Луганщине и Донетчине.

Знамя индустрии



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования