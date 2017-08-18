Стало известно, что взорвалось на химзаводе в Донецке рядом с ядерным могильником

Сильный взрыв и пожар произошел на территории казенного завода химических изделий из-за жаркой погоды и взрыва остатков взрывчатки на одном из складов. Об этом «Стране» сообщили информированные источники.

«Взрыв произошел из-за жаркой погоды и, возможно, неосторожного обращения с огнем. Сгорел склад, ядерный могильник не затронут — он находится в отдалении от сооружений», — рассказал источник. По его словам, есть информация о погибшем человеке.

Также из-за взрыва оказались повреждены стекла у десяти домов в Куйбышевском районе, а также больницы №21.

В «ДНР» утверждают, что инцидент произошел в результате «артиллерийского обстрела завода со стороны ВСУ».

В свою очередь, украинская сторона заявила, что не использует артиллерию для обстрела Донецка.

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