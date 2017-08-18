Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Горловки в июле не превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК), а максимальные концентрации не превышали максимально-разовые ПДК в целом по городу.

Сравнивая полученные данные с июлем минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, оксида углерода и аммиака. На том же уровне осталось содержание диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, фенола и формальдегида.

Сравнение июля и июня нынешнего года показывает уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и формальдегида. На уровне июня осталось содержание сероводорода, фенола и аммиака.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.