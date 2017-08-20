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Миссия ОБСЕ открыла еще одну патрульную базу

Воскресенье, 20 августа, 2017

О том, что наблюдатели ОБСЕ появятся на передовой патрульной базе в Станице Луганской накануне сообщал первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Наблюдательные базы работают в Стаханове, Дебальцево, Горловке и других неподконтрольных районах. В ближайшее время мы планируем открыть базу повторно в Станице Луганской», – говорил он несколько дней назад на брифинге.

По его словам, в светлое время суток наблюдатели должны будут осуществлять патрулирование в этом районе вдоль линии соприкосновения – пешим способом или на автомобилях. В ночное время будут находиться на базе и осуществлять мониторинг оттуда.

«Маршруты наблюдения пролегают вплоть до границы с Российской Федерацией», – подчеркнул Александр Хуг.

И вот на странице миссии в Facebook появилось сообщение, что 19 августа СММ ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе.

Событие назвали в миссии шагом на пути к нормализации ситуации в районе.

«Несмотря на достигнутые договоренности о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, стороны до сих пор их не выполнили. Собственно, единственное перемещение сил и средств, которое мы наблюдали в этом районе, было продвижение вперед. Кроме того, этот участок по-прежнему поражен минами и неразорвавшимися боеприпасами», — сказал Хуг.

По его мнению, «только наблюдатели могут общаться с гражданскими лицами и быть глазами и ушами международного сообщества. Теперь они будут ближе к людям в этом районе и смогут более подробно сообщать о нуждах и опасениях гражданского населения».

Также он сообщил, что сейчас по обе стороны линии фронта на востоке Украины находятся более полутысячи сотрудников ОБСЕ.

 



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