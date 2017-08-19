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В «ДНР» поставляли метадон из Одессы

Суббота, 19 августа, 2017

Полиция перекрыла трансрегиональный канал поставки тяжелого наркотика из Одессы на временно неподконтрольную территорию. Преступные схемы сбыта охватывали все колонии и тюрьмы «ДНР».

Полицейскими установлены и привлекаются к ответственности четыре участника группировки, в том числе двое дилеров из Донецка.


Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Донецкой области, в поле зрения правоохранителей наркоторговцы попали в декабре 2016 года. С этого момента расследование велось в строгой секретности. Стражи порядка отслеживали и документировали каждую поставку, чтобы от наркокурьеров выйти на более солидную «рыбу». Удалось установить, что организатором сбыта товара является 32-летняя жительница Донецка, которая выступила посредником между главными продавцами и мелкими реализаторами. Переселенка, мать четверых детей, проживала в Кривом Роге и вела наркобизнес под прикрытием.

В группировку входили: курьер – ранее судимый житель Константиновки и два дилера — жители Донецка. Они распространяли наркотик в крупных городах региона, в т.ч. Донецке, Макеевке и Горловке. Наркотик женщина пересылала из Одессы на Донбасс через наркокурьера. Для пересечения линии разграничения его передавали через маршрутки, в багаже через подставных лиц или везли сами.

Метадон, расфасованный в дозах в виде «конфеток», прятали в обшивках автомобилей, в свечках, а также в традициях наркодилеров – в собственном теле. Выявить замаскированный метадон помогли служебные собаки. Раскрыть всех членов группы оказалось непросто. Никто из них никогда друг с другом не встречались, переговоры велись по телефону.

Во время следственных действий злоумышленники сотрудничать с полицией отказались. Несмотря на это вину каждого правоохранителям удалось доказать. Продолжается работа по установлению главного поставщика наркотиков. Суд избрал меру пресечения для женщины – содержание под стражей с альтернативой залога в 580 тысяч гривень. За неделю безработная подозреваемая эти деньги нашла и была выпущена. Однако позднее снова взята под стражу. Всем членам организованной преступной группы грозит лишение свободы до 12 лет.



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