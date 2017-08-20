На Донбассе начали строить газопровод

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА.

Согласно информации, начато строительство газопровода высокого давления, который будет подавать газ в Авдеевку и близлежащие поселки (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово) с территории, контролируемой Украиной.

«Приступили к строительству подводного газопровода высокого давления от Очеретяного к Авдеевке: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки труб», — говорится в сообщении.

Также известно, что стоимость проекта составляет около 58 млн. гривен, часть этой суммы профинансирует Авдеевский коксохим.