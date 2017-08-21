Фронтовая Горловка: в воскресенье было тихо

В выходной день горожан не тревожили отголоски боевых действий.

20-го июля местные жители о них не сообщали, разве что около полуночи на северо-западных окраинах было слышно тяжелое, но отдаленно.

Намного громче было под Донецком. Здесь «бахи» были слышны на протяжении всего дня, а к вечеру их интенсивность только выросла. По некоторым данным, эпицентром событий были Марьинка, Пески, район между Авдеевкой и Ясиноватой. Луганское и мариупольское направления в воскресенье активностью не отличались.