«Динамо» вновь подвинуло «Шахтер» на второе место

После победы «Шахтера» над «Олимпиком» горняки около суток находились на первой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.

В шестом туре четыре победы праздновали хозяева поля, один раз выиграли гости, еще один поединок завершился вничью.

После стартовых успехов все ниже опускается «Сталь». Вчера она была бита в Киеве со счетом 1:4. «Динамо», несмотря на экспериментальный состав, без проблем разобралось с соперником. Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте (Беседин), Еще до перерыва отличились Кравец и Вида, затем на 53-й минуте Кузик один гол отквитал, но вскоре итоговый счет установил Кравец, оформивший «дубль». Таким образом, «Динамо» вернуло себе лидерство в чемпионате.

Центральный же матч воскресенья состоялся в Полтаве. «Ворскла» и «Мариуполь» выдали достаточно равную игру и все шло к ничьей, однако на 82-й минуте Чижов забил в ворота своей бывшей команды после подачи с углового, а отыграться у мариупольцев уже не было ни сил, ни времени. После этой победы «Ворскла» поднялась на третье место.

Из других поединков выделим очередное поражение «Зари». Команда Вернидуба никак не может наладить свою игру и хотя ей удалось первой выйти вперед (на 19-й минуте забил Громов), футболисты «Звезды» сделали все, чтобы уже к 30-й минуте вести в счете, который больше не менялся. 2:1 — «Звезда» впервые в сезоне победила и догнала «Зарю» — у команд по 5 очков. Столько же у «Карпат», которые вновь сыграли блекло, на этот раз в ничью с «Александрией» — 0:0.

Напомним, в субботу «Шахтер» выиграл у земляков из «Олимпика» — 2:0, а «Черноморец» продолжает замыкать турнирную таблицу, уступив дома «Вересу» — 0:1.