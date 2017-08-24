Фронтовая Горловка: медики не рассказали наблюдателям ОБСЕ о жертвах

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Согласно информации, медработники отказались рассказать наблюдателям о пострадавших мирных жителях.

«Когда наблюдатели посетили больницу в подконтрольной «ДНР» Горловке, чтобы уточнить сообщение о жертвах среди гражданского населения, медработники больницы отказались предоставлять какую-либо информацию, порекомендовав наблюдателям обратиться к членам «ДНР» в Донецке», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобили наблюдателей ОБСЕ подверглись тщательному досмотру со стороны «ДНР».