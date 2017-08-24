Фронтовая Горловка: медики не рассказали наблюдателям ОБСЕ о жертвах

Четверг, 24 августа, 2017
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Согласно информации, медработники отказались рассказать наблюдателям о пострадавших мирных жителях.
«Когда наблюдатели посетили больницу в подконтрольной «ДНР» Горловке, чтобы уточнить сообщение о жертвах среди гражданского населения, медработники больницы отказались предоставлять какую-либо информацию, порекомендовав наблюдателям обратиться к членам «ДНР» в Донецке», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что автомобили наблюдателей ОБСЕ подверглись тщательному досмотру со стороны «ДНР».