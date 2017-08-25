Фронтовая Горловка: день рождения города отметят митингом, шествием и другими мероприятиями

С 26 по 27 августа в рамках празднования Дня шахтера и 238-ой годовщины основания города в Горловке запланированы ряд спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.

Как сообщили представители местных властей от «ДНР», в ближайшие выходные горловчан и гостей города ждут множество интересных спортивных, культурных и прочих развлекательных мероприятий.

По данным горадминистрации, 26 августа запланированы чемпионат по пляжному волейболу, воркауту, фестиваль красок и конкурс плакатов. На следующий день ожидается торжественный митинг, соревнования по футболу и мотокросс.