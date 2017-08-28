Фронтовая Горловка: в честь дня рождения города состоялось шествие его жителей

Жители Горловки отпраздновали День города, пройдя с транспарантами и возложив цветы у памятника инженеру-геологу Петру Горлову, имя которого носит наш город.

27 августа в Горловке состоялось торжественное шествие. Около двух тысяч горловчан прошли от пл.Победы к памятнику основателю города – Петру Горлову. Возле мемориала и состоялось торжественное мероприятие, а затем и праздничная программа с участием творческих коллективов города. В завершении прошла церемония возложения цветов.

Днем ранее в Горловке прошел фестиваль красок, приуроченный ко Дню шахтера и 238-ой годовщины основания города.