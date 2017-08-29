В Луганске убили двух «депутатов ЛНР»

Об этом сообщили представители самопровозглашенной республики.

«В Каменнобродском районе Луганска в ночь с 26 на 27 августа в частном доме произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами Народного Совета ЛНР», — говорится в сообщении.

В «ЛНР» заявили, что «проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, которые его совершили».

Позднее в соболезновании от имени Игоря Плотницкого были опубликованы имена убитых — Анатолий Кривоносов и Инна Кузнецова.