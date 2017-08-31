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Переселенцев в Украине с каждым месяцем становится меньше

Четверг, 31 августа, 2017

Только за последние 15 дней их количество уменьшилось на 3 тысячи человек.

По состоянию на 28 августа в Украине на учете находится почти 1 млн. 586 тыс. 135 переселенцев из Крыма и Донбасса или 1 млн. 276 тыс. 900 семей. С начала 2017 года количество переселенцев уменьшилось на 66 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

В 2017 году на переселенцев выделили из бюджета 1 млрд. 889 млн. 570 тыс., что равно 1191 гривне на человека. Однако не все из официально зарегистрированных переселенцев получают социальные выплаты — многим отказывают из-за незаконного посещения неподконтрольных частей Донбасса или Крыма. Размер денежных выплат зависит от наличия у переселенца машины, квартиры вне зоны АТО, депозита в банке, места работы.

Согласно постановлению Кабинета министров № 505, в 2017 году минимальная сумма выплат для трудоспособных переселенцев составляет 442 гривны, для нетрудоспособных (пенсионеров и детей) — 884 гривны. При этом общая сумма выплат на семью не может превышать 2 400 гривен.



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