С 1 сентября коммунальщики начнут наполнение водой системы отопления Горловки

В период с 1 по 15 сентября в Горловке будет проводиться наполнение холодной водой систем центрального отопления города в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба КП «Управляющая компания города Горловка».

«Убедительно просим завершить производство всех ремонтных работ систем отопления или сообщить о неготовности к наполнению по адресу участка КП „УКГГ“, который вас обслуживает», — призвали в КП.

На данный момент, как следует из отчетов объединенной управляющей компании, сотрудники КП занимаются ревизией систем отопления в жилых домах.

TGorlovka